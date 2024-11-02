Вице-мэр Владивостока Ляйфер осужден на 7,5 года тюремного заключения за взятку

Первореченский районный суд Владивостока признал Алексея Ляйфера виновным в получении взятки и в подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю. Ляйферу назначили наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.

«Суд назначил подсудимому наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн руб.», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, Ляйфер лично получил взятку в размере 300 тыс. руб. от гражданина, который оказывал юридическое сопровождение коммерческой структуре, за оказание содействия в заключении договора аренды земельного участка под строительство многоквартирного дома во Владивостоке.

Кроме того, он побуждал руководителя отдела муниципальной собственности города нарушить свои служебные полномочия при сделке с земельным участком на улице Высокой.

Цена выкупаемого участка составила чуть больше 1 млн руб., что равнялось 5% от его кадастровой стоимости, в то время как рыночная оценка превышала 39 млн руб.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет по делу о коррупции, подписал контракт с Министерством обороны РФ. Экс-градоначальник отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО).