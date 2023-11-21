Бывший педиатр из Подмосковья пойдет под суд за смерть 12-летней пациентки

В Красногорске перед судом предстанет бывший детский врач, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности двенадцатилетней девочке, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Все произошло в сентябре текущего года. Скорая помощь доставила ребенка, который чувствовал себя плохо, в медучреждение. Девочку осмотрел дежурный врач. После этого ее госпитализировали в детское хирургическое отделение. Однако спустя три дня ребенка выписали.

Еще через три дня девочке снова стало плохо, она впала в кому. Пациентку доставили в реанимацию и сделали операцию. Спустя восемь дней она скончалась от отека головного мозга.

Медицинская экспертиза показала, что педиатр своевременно не диагностировал разрыв кисты яичника. Между допущенными дефектами и наступлением смерти двенадцатилетней девочки установлена прямая причинно-следственная связь, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить бывшую помощницу воспитательницы по делу о травмировании семилетнего ребенка.