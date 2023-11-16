Бывшую помощницу воспитателя будут судить по делу о травмировании ребенка в Люберцах

Бывшая помощница воспитателя одного из образовательных центров в Люберцах пойдет под суд за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Инцидент произошел в июле этого года. Во время прогулки на детской площадке одна из воспитанниц упала с крыши игрового элемента в виде автобуса. Девочка 2015 года рождения получила тяжелые травмы. Обязанности по присмотру за детьми в этот момент осуществляла 21-летняя помощница воспитателя, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Уточняется, что уголовное дело по существу рассмотрит мировой судья.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к трем годам колонии-поселения мужчину, который устроил ДТП с двумя погибшими в Серебряных Прудах.