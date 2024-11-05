Бывший первый вице-губернатор Тульской области погиб при пожаре от камина

В доме бывшего заместителя губернатора Тульской области Станислава Шеденкова вспыхнул пожар, который начался из-за неосторожного обращения с камином. Хозяин дома при этом погиб. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Трагедия произошла в Подмосковье, в Пушкинском городском округе. Там загорелся частный дом, хозяином которого был бывший замгубернатора Тульской области Станислав Шеденков. Свидетелем стала его знакомая, которая на тот момент находилась в гостях. Пламя в доме вспыхнуло из-за зажженного камина. Женщине удалось спастись, а 73-летний Шеденков погиб при пожаре.

Шеденков после своей работы в Тульской области занимал ряд ответственных постов в муниципальных ведомствах Москвы, вплоть за заместителя префекта одного из столичных округов. Официальные службы уже подтвердили смерть экс-чиновника.

Ранее сообщалось о пожаре в Долгопрудном. Там вспыхнул склад удобрений, на пике пламя охватывало площадь в 1,3 тыс. кв. м. После его ликвидации было обнаружено тело погибшего мужчины.