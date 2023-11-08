Бывший премьер Израиля заявил, что гуманитарные паузы лишь затянут конфликт

Экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал в интервью телеканалу Fox News, почему не стоит соглашаться на «гуманитарные паузы».

По его словам, короткие приостановки конфликта позволят ХАМАС пополнить силы и перевооружиться, что затянет конфликт и приведет к большему количеству жертв с обеих сторон.

Один день такой паузы будет добавлять еще две недели боевых действий, уверен Беннет.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.