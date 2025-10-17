Бывший прихожанин христианских общин попал под арест за заказ убийства пасторов

В Краснодарском крае правоохранительные органы пресекли серьезное преступление: сотрудники полиции и ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в организации заказного убийства двух пасторов христианских общин, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, мужчина, ранее посещавший религиозные собрания, решился на покушение по найму. Он активно искал исполнителей, предлагая за совершение двойного убийства миллион рублей. Об этом стало известно правоохранителям, которые разработали и провели спецоперацию с контролируемой сделкой.

В рамках операции человек, представший в роли киллера, вошел в доверие к заказчику. Он получил от него 30 тыс. руб. в качестве аванса, после чего инсценировал ликвидацию одного из пасторов и предоставил заказчику фото-доказательства. Эта инсценировка стала последним шагом перед задержанием. Подозреваемый полностью признал свою вину.

Предполагаемым мотивом преступления называют личную обиду и глубокое разочарование бывшего прихожанина в деятельности христианских общин. В настоящее время в отношении задержанного избрана строгая мера пресечения — содержание под стражей.

