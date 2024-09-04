По словам экс-советника главы ДНР Александра Казакова, удар по военному институту под Полтавой, который являлся тренировочной базой инструкторов Североатлантического альянса, заставит страны Старого Света задуматься над отправкой своих военных в Незалежную. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он уточнил, что на этой базе работали инструкторы из Швеции, к которым на учебу отправили лучших из всех подразделений. Таким образом, это уже не локальная история, на всем фронте знают, что их сослуживцев задвухсотили.

Ранее сообщалось, что российские войска начали штурм Угледара в ДНР.