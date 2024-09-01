Российские морпехи начали штурм Угледара

Морпехи 155-й бригады начали штурм города Угледар в ДНР, пишет телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Паблики размещают кадры артиллерийских и авиационных атак по позициям ВСУ в Угледаре. «Военная хроника» отмечает, что передний край украинской обороны практически сравняли с землей.

Штурм имеет все шансы на быстрый успех, так как ВСУ перебросили часть сил из Угледара в Селидово. Активные боевые действия на этом участке возобновились впервые за последние два года.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Птичье и Выемка в ДНР.