Бывший сожитель устроил ритуал с атрибутикой с рынка у дома девушки

В Ростовской области правоохранительные органы задержали 34-летнего мужчину, который проводил магические обряды у дома своей бывшей возлюбленной. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление МВД, задержанный является бывшим сожителем потерпевшей.

По версии следствия, мужчина пытался таким нестандартным способом привлечь внимание женщины и вернуть ее расположение. Для проведения ритуалов он использовал специальную атрибутику, которую приобретал через интернет-магазины, а также на одном из мясных рынков города Шахты.

