Экскурсовод парка «Патриот» подал иск к бывшему замглавы Минобороны Попову

Работавший экскурсоводом в парке «Патриот» москвич подал в суд на бывшего замминистра обороны Павла Попова, сообщило РИА Новости.

Иск был подан весной, когда Попов еще работал в Минобороны. Суть претензий бывшего экскурсовода конкретно к генералу не раскрывается.

Ранее мужчина уже подавал в суд на Минкультуры и руководство парка «Патриот». Он считал, что музейные экспонаты хранятся с многочисленными нарушениями. Прежние иски были оставлены без удовлетворения.

Павел Попов был задержан 29 августа по подозрению в мошенничестве. Генерал курировал деятельность парка «Патриот». Сообщалось, что Попов отрицает обвинения в свой адрес.