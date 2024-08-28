Бывшую чиновницу из Белгорода обвинили в подготовке теракта по украинскому заказу

Викторию Шинкарук, которая ранее работала в администрации Белгородской области, обвиняют в помощи для совершения террористического акта и работе на Украину. Об этом сообщил ТАСС.

Вместе с Шинкарук подготавливался к теракту ее сообщник Александр Холодков.

«Обвиняемая сняла денежные средства на сумму свыше 100 тыс. рублей с целью совершения преступления, а после поместила их в тайник», — указали правоохранители.

Холодков, в свою очередь, передал сообщникам 400 тыс. рублей. Помимо этого, он размещал в тайниках взрывчатые вещества. Вся деятельность злоумышленников курировалась с территории Украины, оттуда же поступали указания, что именно необходимо делать. Шинкарук своей вины не признала, по ее утверждению, она всего лишь выполняла поручения супруга. Холодков также не считает себя виновным. В их отношении возбуждено уголовное дело по целому ряду статей.

Ранее сообщалось, что решением суда было арестовано имущество одного из фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту. По данному делу арестовано восемь человек, и у одного из них арестовали крупный участок земли, два помещения и автотрейлер.