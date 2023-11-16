Водитель, устроивший смертельное ДТП в Серебряных Прудах, получил три года колонии-поселения

Суд в Подмосковье приговорил виновника ДТП с двумя погибшими в Серебряных Прудах к трем годам колонии-поселения, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Авария произошла в январе этого года. Мужчина за рулем кроссовера нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя легковушками. В результате водитель и пассажир одной из машин скончались.

Мужчине также запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Общая сумма превысила 1,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Два человека, в том числе ребенок, получили тяжелые травмы.