Игрушки Лабубу заподозрили в негативном влиянии на психику детей

Игрушки Лабубу начали продавать в России с нарушениями — на них нет российской маркировки, и они вызывают опасения у властей. Об этом пишет РИА Новости.

Как выяснилось, на упаковке нет ни слова по-русски, а маркировка указывает на другую страну. Этот факт вызвал недоумение у представителей Госдумы, которые обратили внимание на отсутствие информации о сертификации и официальном дистрибьюторе в стране.

История с Лабубу уже заинтересовала Роскачество, которое намерено проверить законность их продажи. Дополнительную тревогу вызывает и внешний вид игрушек: зубастые морды и агрессивный дизайн заставили экспертов задуматься о влиянии таких образов на детскую психику.

Академик РАН Геннадий Онищенко предложил подключить специалистов из сферы образования, чтобы провести экспертную оценку этих товаров. Тем временем пользователи активно покупают Лабубу — в коллекции более 300 вариантов, и спрос продолжает расти, несмотря на вопросы к безопасности и соответствию стандартам.

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