Charlie Hebdo подал в суд из-за фальшивых «пророссийских» обложек

В Сети регулярно появляются фейковые обложки журнала Charlie Hebdo с карикатурами на Украину и Зеленского. Редакция еженедельника подала по этому поводу в суд. Об этом сообщила газета Le Monde.

В социальной сети Х и в различных телеграм-каналах появлялись якобы обложки журнала Charlie Hebdo, на которых были размещены изображения с высмеиванием Украины, Зеленского и их союзников. В частности, так выходили карикатуры на Макрона и его супругу. По утверждению редакции, за последние два года появилось минимум 15 таких обложек, которые работали в интересах России.

«Множество обложек очень высокого качества. Здесь явно прослеживается намерение, которое выглядит как пророссийская пропаганда», — указал адвокат этого издания Ришар Малка.

По заявлениям редакции, скорее всего, подделки делались для воздействия на аудиторию в России. Она обратилась в суд с жалобой и просьбой установить, кто именно ответственен за создание подобных фейков.

Ранее сообщалось, что суд в Воронежской области отправил в СИЗО мужчину, который устроил стрельбу рядом с железнодорожным вокзалом в Россоши. Злоумышленник, держа в руке бутылку пива, внезапно открыл огонь из пистолета по прохожим, а затем скрылся. Один из случайных прохожих получил ранение в грудь и был госпитализирован. Его обвиняют в покушении на убийство.