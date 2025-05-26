Суд в Воронежской области арестовал стрелка у вокзала Россоши

В Воронежской области суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 38-летнего жителя города Россошь, устроившего стрельбу около железнодорожного вокзала 23 мая. По информации регионального СК РФ, мужчина пробудет под стражей до 23 июля.

По данным следствия, подозреваемый обвиняется в покушении на убийство нескольких человек и незаконном владении и ношении оружия. В результате стрельбы один из случайных прохожих получил ранение в грудь и был госпитализирован, где ему оказали медицинскую помощь.

Задержание подозреваемого произошло 25 мая на одной из улиц Россоши. Он признал свою вину в содеянном. В скором времени ему будет предъявлено официальное обвинение.

Происшествие вызвало большой общественный резонанс: камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник, держа в руке бутылку пива, внезапно открыл огонь из пистолета по прохожим, а затем скрылся. Следственная группа продолжает работу по выяснению всех деталей произошедшего и сбору необходимых улик.

Ранее сообщалось, что не менее 11 человек пострадали при стрельбе в Южной Каролине.