Часть коллекции Лувра переехала в хранилище ЦБ Франции
RTL: драгоценности Лувра временно разместили в Центробанке Франции
Часть ювелирной коллекции Лувра после ограбления музея передали под надзор Банка Франции (Центробанка страны). Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на осведомленные источники, пишет РИА Новости.
Перевозка состоялась в пятницу утром в условиях строгой конфиденциальности и повышенной безопасности. Под охраной моторизованного конвоя парижской полиции драгоценности преодолели 300 метров — расстояние от витрин Лувра до хранилищ ЦБ.
Мера носит временный характер и связана с текущей оценкой уровня безопасности в музее. Среди переданных ценностей — украшения французских монархов, в том числе экспонаты из галереи Аполлона, подвергшейся нападению. Конкретный перечень переданных предметов не раскрывается.
Напомним, 19 октября злоумышленники проникли в Лувр и похитили девять ювелирных изделий — тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из украденных изделий — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — было обнаружено и возвращено в музей. Общий ущерб от кражи оценивается в €88 млн.
