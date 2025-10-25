Часть коллекции Лувра переехала в хранилище ЦБ Франции

Часть ювелирной коллекции Лувра после ограбления музея передали под надзор Банка Франции (Центробанка страны). Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на осведомленные источники, пишет РИА Новости .

Перевозка состоялась в пятницу утром в условиях строгой конфиденциальности и повышенной безопасности. Под охраной моторизованного конвоя парижской полиции драгоценности преодолели 300 метров — расстояние от витрин Лувра до хранилищ ЦБ.

Мера носит временный характер и связана с текущей оценкой уровня безопасности в музее. Среди переданных ценностей — украшения французских монархов, в том числе экспонаты из галереи Аполлона, подвергшейся нападению. Конкретный перечень переданных предметов не раскрывается.

Напомним, 19 октября злоумышленники проникли в Лувр и похитили девять ювелирных изделий — тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из украденных изделий — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — было обнаружено и возвращено в музей. Общий ущерб от кражи оценивается в €88 млн.

