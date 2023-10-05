«Электрик не хотел выявлять причину»: юрист раскрыла правду о гибели жителя Подмосковья от удара током

В Подольске 29-летнего мужчину убило током, когда он прикоснулся к стальной водопроводной трубе. По словам жителей, электрики УК не нашли проблем после неоднократных жалоб.

Юрист Алла Георгиева рассказала, кто виноват в данной ситуации, и какое наказание понесут те, чьи решения привели к гибели мужчины. По ее словам, виновным грозят тюремные сроки.

«Несмотря на то, что УК не смогла выявить причину удара током, ей придется ответить. Нужно будет разобраться, какое решение приняла компания после обращения семьи. В данном случае оно было жизненно важным, а игнорирование данного обращения поставило в опасность жизнь и здоровье жителей дома. На такие заявки необходимо реагировать моментально», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

За халатность и выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, сообщила эксперт, наступит уголовная ответственность. За причинение смерти по неосторожности виновные лица могут получить срок до 2 лет лишения свободы, а за выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности — до 6 лет со штрафом до 500 тыс. руб.

«Интересно, почему электрик местной УК не выявил причину удара током? Скорее всего, просто не хотел ее выявлять или не обладал нужными квалификационными навыками. УК же обязана действовать разумно и добросовестно, осуществлять содержание и ремонт дома. Если в рамках проверки окажется, что еще и своевременным ремонтом организация не занималась, то это халатное отношение к своим обязанностям», — объяснила Георгиева.

Кроме уголовной ответственности, отметила юрист, может наступить гражданско-правовая. Для этого родственникам погибшего необходимо обратиться с иском о взыскании компенсации морального вреда и других требований. Выплаты от УК в данном случае будут законны и обоснованны. А претендовать на них смогут также друзья погибшего и другие жильцы дома.

Ранее мы уже сообщали, что мужчину убило током от водопроводной трубы в собственной квартире в Подольске.