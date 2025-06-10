Частная клиника загорелась в Нижнем Новгороде: эвакуированы 100 человек

В Нижнем Новгороде произошел пожар. Там загорелась частная клиника, ЧП привело к массовой эвакуации посетителей и медперсонала. Об этом в своем телеграм-канале сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде на улице Большая Покровская. Там загорелась частная клиника на площади в 400 кв. м. Из-за этого из здания пришлось вывести около 100 человек.

«Никто не пострадал. На месте работают 68 специалистов и 23 единицы техники», — указано в микроблоге.

Ранее сообщалось, что в Москве из здания Главного клинического госпиталя МВД эвакуировали 500 человек из-за пожара. Огонь вспыхнул в серверной на минус первом этаже хирургического корпуса. По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия стало короткое замыкание. В результате пожара здание оказалось обесточенным.