Частный дом поврежден в Ростовской области по итогам атаки беспилотников ВСУ

ПВО успешно отбила ночной воздушный удар по Ростовской области в ночь на пятницу, 17 октября. Такое заявление сделал в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, ночной удар неприятеля на Ростовскую область был успешно отражен противовоздушной обороной.

«Силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах», — указал он.

При этом, по его словам, никто из людей не пострадал. Повреждения получили частный дом и ограда на хуторе Киселево Красносулинского района.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 17 октября над российской территорией был сбит 61 БПЛА противника. При этом над Ростовской областью уничтожили 13 беспилотников.