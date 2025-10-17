Российская ПВО уничтожила за ночь 61 украинский беспилотник

На протяжении ночи на пятницу, 17 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами России 61 дрон противника. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия вела попытки массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 16 октября до 7.00 17 октября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над территорией Республики Крым было уничтожено 28 беспилотников. Над Ростовской областью сбили 13 БПЛА. Шесть дронов перехватили над акваторией Черного моря. Еще пять удалось нейтрализовать в Брянской области. По два летательных аппарата уничтожили в Московском регионе и Тульской области. Один беспилотник сбили над Курской областью.

Ранее Минобороны сообщило о 51 сбитом беспилотнике в ночь на 16 октября. Больше всего БПЛА, 12 единиц, было перехвачено над Саратовской областью.