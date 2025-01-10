Частный самолет потерпел крушение на побережье Сан-Паулу в Бразилии
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Частный самолет, пролетая мимо взлетно-посадочной полосы в аэропорту Убатуба на побережье Сан-Паулу, потерпел крушение.
Об авиакатастрофе сообщает G1.
Частный самолет потерпел крушение в бразильском городе Убатуба на пляже, пилот погиб. Об этом сообщает G1.
Известно, что лайнер взорвался в Прайя-ду-Крузейро.
На борту самолета находились четыре пассажира, в том числе двое детей. Всех их удалось спасти.
Пилот, к сожалению погиб.
Причины авиакатастрофы на данный момент неизвестны.
По данным оператора аэровокзала, самолет Citation 525 вылетел из муниципального аэропорта Минейрос в Гоясе.
Он попытался приземлиться в муниципалитете на побережье Сан-Паулу.
Ранее сообщалось о том, что Казахстан передал черные ящики с лайнера AZAL Бразилии.