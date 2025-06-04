Чеченские власти объяснили задержание блогера Арега Щепихина
Власти Чечни прокомментировали задержание на вокзале Арега Щепихина
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Чеченские власти предоставили разъяснения относительно вчерашнего инцидента на вокзале, связанного с задержанием Арега Щепихина.
Ахмед Дудаев, министр ЧР по национальной политике, подчеркнул, что Арег Щепихин, которого он назвал преступником, систематически и открыто пропагандировавшим этнические чистки, нацизм, оскорбления религиозных чувств, а также придерживавшимся экстремистских убеждений и заявлявшим о намерении совершить сексуальное насилие над несовершеннолетними, был задержан правоохранительными органами в сотрудничестве с соответствующими структурами Москвы.
Дудаев также раскритиковал «купленные телеграм-каналы», распространяющие заказные материалы, в которых Щепихин представлен как «жертва».
В Министерстве внутренних дел Чечни подтвердили факт задержания блогера Арега Щепихина сотрудниками правоохранительных органов. Это заявление было сделано в ответ на распространившееся в социальных сетях видео, на котором запечатлен момент вывоза мужчины с Ярославского вокзала в Москве.
В отношении Щепихина проводится проверка по нескольким статьям, включая обвинения в изнасиловании, шпионаже, разжигании ненависти и публичных призывах к террористической деятельности.
Ранее сообщалось, что мать похищенного в Москве блогера рассказала о его отношении к мусульманам.