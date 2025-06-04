Чеченские власти объяснили задержание блогера Арега Щепихина

Ахмед Дудаев, министр ЧР по национальной политике, подчеркнул, что Арег Щепихин, которого он назвал преступником, систематически и открыто пропагандировавшим этнические чистки, нацизм, оскорбления религиозных чувств, а также придерживавшимся экстремистских убеждений и заявлявшим о намерении совершить сексуальное насилие над несовершеннолетними, был задержан правоохранительными органами в сотрудничестве с соответствующими структурами Москвы.

Дудаев также раскритиковал «купленные телеграм-каналы», распространяющие заказные материалы, в которых Щепихин представлен как «жертва».

В Министерстве внутренних дел Чечни подтвердили факт задержания блогера Арега Щепихина сотрудниками правоохранительных органов. Это заявление было сделано в ответ на распространившееся в социальных сетях видео, на котором запечатлен момент вывоза мужчины с Ярославского вокзала в Москве.

В отношении Щепихина проводится проверка по нескольким статьям, включая обвинения в изнасиловании, шпионаже, разжигании ненависти и публичных призывах к террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что мать похищенного в Москве блогера рассказала о его отношении к мусульманам.