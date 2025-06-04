39-летний бизнес-коуч, похищенный на Ярославском вокзале, негативно относился к мусульманам из-за войны в Карабахе, рассказала телеграм-каналу Baza его мать.

Сам Арег Щепихин не воевал в Карабахе, но следил за событиями и очень переживал из-за итогов конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Мать похищенного считает, что он не прав по отношению к мусульманам. Женщина также призналась, что не знала о том, что сын записывает видеоролики, содержащие оскорбления в адрес жителей Чечни и Дагестана.

Ранее сообщалось о том, что Афганистан будет строить дома, чтобы в окнах не видели женщин.