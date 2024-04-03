Чехия все еще не собрала нужную сумму на закупку снарядов для Украины у третьих стран

Чехия еще не собрала всю сумму, чтобы закупить снаряды для Украины за пределами ЕС, заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

Он сообщил, что в настоящий момент Прага собрала примерно с 20 стран средства на покупку 300 тысяч снарядов. Однако необходимы деньги для приобретения еще полумиллиона боеприпасов.

При этом Липавский отказался сообщить, сколько конкретно средств на покупку снарядов удалось собрать.

Президент Чехии Петр Павел выступил с инициативой закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, так как производственные мощности ЕС не могут удовлетворить потребности Киева. Некоторые эксперты полагают, что Чехия хочет «нагреть руки», став оружейным спекулянтом.