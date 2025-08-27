В Ленобласти подросток выстрелил из ракетницы в сверстника

В детском оздоровительном лагере, расположенном в городе Ломоносове под Санкт-Петербургом, 18-летний юноша выстрелил из сигнальной ракетницы в живот 15-летнему знакомому, сообщил портал 78.ru.

В результате выстрела несовершеннолетний получил серьезные термические ожоги брюшной полости первой, второй и третьей степени.

Несмотря на тяжесть полученных травм, пострадавший и его мать решили обратиться в больницу лишь на следующий день после происшествия. Медики оказали подростку необходимую помощь, однако от госпитализации он отказался.

Правоохранительные органы взяли ситуацию на контроль. В ходе проверки пострадавший заявил, что выстрел в него был произведен случайно. По словам молодого человека, после инцидента стрелок скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии мальчик случайно застрелил 15-летнего подростка.