Челябинский депутат Избрехт случайно застрелил себя в стрелковом комплексе

В Челябинской области произошло ЧП. Там депутат Областного законодательного собрания и бизнесмен Павел Избрехт выстрелил в себя из ружья в стрелковом комплексе и погиб. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

ЧП произошло 1 апреля. 46-летний директор цинкового завода Избрехт выехал на полигон в стрелковый комплекс «Царская охота», который расположен в селе Долгодеревенское. Он уже выезжал домой, когда решил проверить, разряжено ли у него ружье марки Blaser. В итоге депутат совершил смертельный выстрел в себя самого. Свидетелями этого стали его водитель и охранник.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже принес свои соболезнования родным, близким и коллегам погибшего депутата.

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