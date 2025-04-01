В Южной Каролине нашли тела топ-менеджера Bloomberg и его семьи

В штате Южная Каролина при странных обстоятельствах скончался один из топ-менеджеров агентства Bloomberg. В их собственном доме в городе Грир были найдены тела Ричарда Самарела, его супруги и их малолетней дочери, сообщил телеграм-канал SHOT.

Погибших обнаружили в их просторном особняке. Ричарду было 54 года, его жене Лине — 45, а их дочери — девять лет. Обеспокоенный сосед, не сумев связаться с Ричардом, обратился в правоохранительные органы. У супругов остались еще двое детей, которые на момент происшествия находились в учебном заведении.

Ричард и Лина состояли в браке с 2009 года. На данный момент причины их гибели устанавливаются. Следствие рассматривает различные версии, включая убийство и несчастный случай.

Ричард Самарел занимал должность менеджера по управлению капиталом в Bloomberg LP, а Лина работала в Департаменте по делам ветеранов США. Семья проживала в шестикомнатном доме, рыночная стоимость которого оценивается примерно в $800 тыс.

Ранее сообщалось, что тела трех из четырех пропавших американских военных были найдены в Литве.