«Челюсти приспособлены, чтобы перепиливать кости»: выяснилось, можно ли победить в схватке с акулой

Вчера возле пляжа одного из египетских отелей акула убила 23-летнего россиянина. По некоторым сведениям, это Владимир П. из Балашихи, и там у него было оформлено ИП.

На фоне трагедии многие задумываются о своем отдыхе и задаются вопросом, можно ли спастись от акулы. Ответить на это в беседе с нашим журналистом постарался профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин.

«В таких случаях важно, где произошло нападение — на глубине или на мелководье, где человек стоит ногами на дне. Во втором случае необходимо как можно быстрее оказаться на суше. А если причал далеко, то шансы спастись стремятся к нулю. Никакие репелленты и действия героев идиотских голливудских фильмов, где хрупкая девушка пыряет животное ножичком, не помогут», — подчеркнул эксперт, разговаривая с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, у человека нет шансов против акулы, которая вознамерилась напасть, так как он находится в чужеродной среде, а рыба — в своей стихии.

«Акула прекрасно приспособлена к обитанию в воде и широкому использованию своих органов чувств. Ее широкие челюсти приспособлены для того, чтобы буквально перепиливать крупные кости. Человек однозначно погибнет в схватке, шансов у него никаких», — сказал Кузищин.

Ранее СМИ сообщали, что в Хургаде якобы убрали сетки, которые не позволяли акулам подойти к местам для купания. Эксперт отметил, что боновые ограждения теоретически могут помочь. Еще один действенный способ — служба мониторинга на берегу, когда люди с биноклями все время обозревают акваторию.

«Акула не должна плыть специально за человеком, это случайные явления. Я видел в прессе сообщения, что в Судане идет гражданская война, погибших выкидывают в море, и акулы привыкли пожирать трупы людей. Или там специально прикармливают акул. Однако достоверных доказательств нет», — сказал Кузищин.

Ранее стало известно, как нападение акулы на человека в Египте изменит спрос туристов.