Человек на путях парализовал одну из веток московского метро

В четверг вечером движение на центральном участке Арбатско-Покровской линии (синяя ветка) московского метро было парализовано из-за постороннего человека на путях. Об этом сообщил столичный департамент транспорта оперативно в своем телеграм-канале, предупредив пассажиров о возможных неудобствах.

Инцидент на путях привел к временному увеличению интервалов движения поездов и задержкам на линии. Службы метрополитена приступили к ликвидации последствий инцидента, обеспечивая безопасную эвакуацию человека с путей и проверку инфраструктуры. Уже к 21:00 движение было полностью восстановлено, а интервалы между поездами вернулись к стандартному графику.

Отметим, московское метро считает самой загруженной транспортной системой России, перевозящей ежедневно более 7 миллионов пассажиров. Эксперты напоминают, что выход на пути метро не только нарушает график движения, но и представляет смертельную опасность для нарушителя — напряжение в контактном рельсе составляет 825 вольт. Пассажирам, ставшим свидетелями подобных инцидентов, рекомендуется немедленно сообщать об этом машинисту через экстренную связь или сотрудникам метрополитена.

