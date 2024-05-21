Человек погиб на рейсе Singapore Airlines из-за турбулентности

На рейсе авиакомпании Singapore Airlines из-за сильной турбулентности погиб человек. Самолет выполнял полет из Лондона в Сингапур.

Инцидент произошел 20 мая 2024-го года. По информации авиакомпании, рейс SQ321 Singapore Airlines столкнулся с серьезной турбулентностью. Пассажиры получили травмы, один человек скончался.

Воздушное судно было перенаправлено в Бангкок. Там оно благополучно приземлилось в аэропорту. Авиакомпания выразила соболезнования семье погибшего.

Турбулентность представляет собой состояние хаотичного движения, вихревых потоков, колебаний и нестабильности в физических или жидких средах. Она часто характеризуется непредсказуемой и сложной динамикой, включающей множество взаимодействующих факторов.

Ранее мы сообщали, что на борту самолета Air India обнаружили подозрительную записку, которая вызвала панику. Самолет готовился ко взлету, но его пришлось отложить из соображений безопасности.