Подозрительная записка в самолете Air India вызвала панику на борту

В Дели на борту самолета нашли странную записку, которая вызвала тревогу среди пассажиров. Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на иностранный источник.

В Международном аэропорту имени Индиры Ганди 15 мая пассажиры не на шутку перепугались из-за записки, которую нашел в туалете член экипажа. Самолет готовился ко взлету, но его пришлось отложить из соображений безопасности.

На записке было лишь одно слово: «бомба». О находке оперативно сообщили в службу безопасность аэропорта. Пассажиров и персонал эвакуировали. Прибывшие группы обыскали лайнер на опасные предметы, но ничего не обнаружили.

The Indian Express отмечает, что всех пересадили на другой самолет и отправили в пункт назначения.

Напомним, в марте женщина заявила на борту самолета в Шереметьево, что у нее в рюкзаке бомба. Всех пришлось эвакуировать и устроить проверку на судне. Оказалось, что пассажирка просто психанула из-за разговора стюардессы по телефону. Учитывая, что это произошло спустя пару дней после теракта в Красногорске, последствия для гражданки могли быть очень серьезными. Однако ее привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что пассажир из Мурманска может получить до пяти лет из-за неудачной шутки про бомбу.