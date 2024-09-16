Человек погиб при наводнении в Чехии

В результате наводнения в Чехии погиб один человек и семеро считаются пропавшими без вести, сообщил в понедельник, 16 сентября, в эфире Чешского радио глава полиции страны Мартин Вондрашек, передало РИА Новости.

«Получены сведения о первой жертве наводнения. Один человек утонул в реке Красовке в районе Брунатала на севере страны. Еще семь человек числятся пропавшими», — заявил глава полиции.

По прогнозам метеорологов, обильные дожди, начавшиеся в пятницу, 13 сентября, практически по всей территории республики, приведшие к разливу рек и других водоемов и сопровождающиеся сильными ветрами, будут продолжаться до вечера понедельника, 16 сентября.

Ранее сообщалось, что пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Подмосковье в ближайшие дни.