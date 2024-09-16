Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Подмосковье в ближайшие дни

Пятый класс пожарной опасности прогнозируется на большей части Подмосковья в ближайшие дни, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В нескольких лесничествах до среды сохранится четвертый класс пожарной опасности. Погода в регионе будет теплой, безоблачной и без осадков.

Накануне в Подмосковье произошло четыре лесных пожара — в Люберцах, Раменском, Павловском Посаде и Электростали. К тушению привлекали свыше тридцати человек и четырнадцать единиц техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в Московской области.