Человек погиб при столкновении трех грузовиков на трассе в Подмосковье

Авария с участием трех автомобилей произошла на тридцать первом километре автодороги «Балтия» в Московской области.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД, водитель большегруза Iveco совершил попутное столкновение с двумя другими транспортными средствами. В результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы. Пострадавшего госпитализировали.

По данным телеканала РЕН ТВ, большегруз столкнулся с двумя другими грузовыми автомобилями.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате наезда иномарки на лошадь в Подмосковье.