Человек пострадал при пожаре в частном доме в Дубне

Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме в городском округе Дубна.

Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС, возгорание произошло минувшей ночью.

Сведения о пожаре поступили в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях около полуночи, уточнили в ведомстве.

К тушению привлекали семь человек и две единицы техники. Ликвидировать последствия пожара удалось к четырем часам утра.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в строящемся доме в одном из жилых комплексов городского округа Красногорск.