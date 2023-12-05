Человек пострадал при пожаре в квартире в Балашихе

Пожар произошел в квартире жилого дома в подмосковной Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Сведения о возгорании в квартире на улице Новая поступили спасателям этой ночью. К тушению привлекали почти двадцать человек и пять единиц техники.

На ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось менее часа. В ведомстве уточнили, что в результате возгорания пострадал один человек. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории больницы в городском округе Люберцы.