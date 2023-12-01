«Потушили быстро»: очевидцы рассказали о возгорании на территории больницы в Люберцах

Сегодня утром в поселке Красково (Люберцы) произошло возгорание на территории больницы на улице Карла Маркса. Местные жители сообщают о сильном задымлении.

Как рассказала нашему журналисту Алена Р., проживающая в близлежащем доме, сама поликлиника находится на стадии ремонта.

«Сначала я подумала, что загорелись строительные материалы. Съехалось сразу несколько пожарных машин, надо сказать, потушили достаточно быстро. Не больше 20 минут прошло», — заявила очевидица корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уже потом, когда задымление прошло, женщине удалось разглядеть причину возгорания.

«Сгорела строительная бытовка. Почему не знаю, но выгорела она очень даже заметно. Вроде, никто не пострадал», — подытожила Алена.

В пресс-службе областного МЧС «Подмосковье сегодня» отметили, что информации об этом инциденте не поступало.

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