«Потушили быстро»: очевидцы рассказали о возгорании на территории больницы в Люберцах
Жительница Красково: на территории больницы на улице Карла Маркса горела бытовка
Фото: [Алексей Никольский/©РИА Новости]
Сегодня утром в поселке Красково (Люберцы) произошло возгорание на территории больницы на улице Карла Маркса. Местные жители сообщают о сильном задымлении.
Как рассказала нашему журналисту Алена Р., проживающая в близлежащем доме, сама поликлиника находится на стадии ремонта.
«Сначала я подумала, что загорелись строительные материалы. Съехалось сразу несколько пожарных машин, надо сказать, потушили достаточно быстро. Не больше 20 минут прошло», — заявила очевидица корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Уже потом, когда задымление прошло, женщине удалось разглядеть причину возгорания.
«Сгорела строительная бытовка. Почему не знаю, но выгорела она очень даже заметно. Вроде, никто не пострадал», — подытожила Алена.
В пресс-службе областного МЧС «Подмосковье сегодня» отметили, что информации об этом инциденте не поступало.
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