Человек пострадал при пожаре в квартире в Балашихе

Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Свободы в Балашихе, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Сведения о возгорании поступили спасателям сегодня утром в 05:39. Спустя почти полтора часа пожар и его последствия были ликвидированы.

К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники. По данным МЧС, в результате пожара пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в жилом доме под Солнечногорском.