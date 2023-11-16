Человек пострадал при пожаре в жилом доме под Солнечногорском

Пожар вспыхнул в жилом доме в деревне Есипово городского округа Солнечногорск.

Сведения о возгорании поступили спасателям этой ночью, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС. Спустя два часа пожар был полностью потушен.

К ликвидации возгорания привлекали одиннадцать человек и три единицы техники. По данным ведомства, в результате ЧП пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире в Пушкино погибли два человека.