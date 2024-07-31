Человек пострадал при пожаре в квартире в Красногорске
Фото: [управление МЧС России по Московской области]
Квартира загорелась ночью в подмосковном Красногорске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о пожаре на Железнодорожной улице поступили спасателям около двух часов ночи. К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники.
На ликвидацию последствий возгорания понадобилось около сорока минут. В результате ЧП пострадал один человек, уточнили в главке.
Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома в Балашихе сгорел автомобиль.