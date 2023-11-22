Человек пострадал при пожаре в квартире в подмосковном Чехове

Пожар произошел в квартире на Совхозной улице в подмосковном Чехове. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что сведения о возгорании поступили спасателям поздно ночью. Спустя полтора часа огонь был ликвидирован.

К тушению привлекали свыше десяти человек и три единицы техники. По данным МЧС, в результате пожара пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что четыре человека, включая двоих детей, погибли при пожаре в коттедже в деревне Марусино.