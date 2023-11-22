Страшный пожар в подмосковном коттедже унес жизни двух детей и двух взрослых

Четыре человека — двое взрослых и двое детей — погибли при пожаре в коттеджном доме в подмосковной деревне Марусино. Об этом сообщает РЕН ТВ .

По информации телеканала, возгорание произошло минувшей ночью. Огонь в считанные минуты охватил двухэтажную постройку.

В результате пожара также пострадали две женщины — тридцати пяти и шестидесяти лет. Пенсионерка получила ушибы, вторая пострадавшая, по данным журналистов, находится в коме.

Других подробностей происшествия не приводится. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами пожара в квартире в Пушкино.