Страшный пожар в подмосковном коттедже унес жизни двух детей и двух взрослых
РЕН ТВ: двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в коттедже в Подмосковье
Фото: [©Дмитрий Макеев/РИА Новости]
Четыре человека — двое взрослых и двое детей — погибли при пожаре в коттеджном доме в подмосковной деревне Марусино. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, возгорание произошло минувшей ночью. Огонь в считанные минуты охватил двухэтажную постройку.
В результате пожара также пострадали две женщины — тридцати пяти и шестидесяти лет. Пенсионерка получила ушибы, вторая пострадавшая, по данным журналистов, находится в коме.
Других подробностей происшествия не приводится. В настоящее время выясняются причины возгорания.
Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами пожара в квартире в Пушкино.