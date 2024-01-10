Человек пострадал при пожаре в квартире в Подольске
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по МО]
Квартира вспыхнула на проспекте 50 лет Октября в подмосковном Подольске. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Пожар произошел накануне поздно вечером. К тушению привлекали семь человек и две единицы техники, уточнили в ведомстве.
Сведения о возгорании поступили спасателям около девяти часов вечера, ближе к одиннадцати часам последствия пожара были полностью ликвидированы.
В результате возгорания пострадал один человек. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на складе в Егорьевске.