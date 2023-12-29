Крупный пожар на складе в Подмосковье локализован
Фото: [пресс-служба МЧС России]
Спасатели локализовали крупное возгорание на складе в подмосковном Егорьевске. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Площадь пожара составила 350 квадратных метров. К тушению привлечены тридцать шесть человек и десять единиц техники.
Сведения о возгорании в нежилом здании на улице 50 лет ВЛКСМ поступили сегодня около девяти часов тура. О пострадавших не сообщается.
Ранее стало известно, что в Одинцовском округе Подмосковья из-за пожара в многоэтажке эвакуировали почти восемьдесят человек.