Два человека погибли при пожаре в квартире в Пушкино

Два человека стали жертвами пожара в квартире жилого дома в Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Возгорание случилось накануне поздно вечером в микрорайоне Серебрянка. О происшествии в экстренные службы сообщили очевидцы.

Около полуночи пожар в квартире на четвертом этаже был локализован на площади десять квадратных метров. До прибытия пожарных из горящего дома эвакуировали двадцать пять человек.

«В 23:50 — локализация пожара <…>. В 00:.37 — ликвидация последствий пожара. <…> Пожарными подразделениями спасен один человек», — говорится в сообщении.

К тушению привлекали свыше двадцати спасателей и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вспыхнул склад с медицинскими товарами.