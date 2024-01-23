Человек пострадал при пожаре в жилом доме в Богородском округе

Частный дом вспыхнул в Богородском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре на улице Радио поступили спасателям накануне около десяти часов вечера. К четырем часам утра последствия пожара были ликвидированы.

К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники. В ведомстве уточнили, что в результате пожара пострадал один человек.

Ранее пожар произошел в частном доме в Мытищах. В результате возгорания погиб подросток. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.