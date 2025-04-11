Человек в костюме химзащиты застрелил под Туапсе криминального авторитета

Под Туапсе произошло убийство криминального авторитета. Киллер, одетый в костюм химзащиты, расстрелял его из ружья. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Убийство произошло в селе Дзеберкой, которое находится в Краснодарском рае неподалеку от Туапсе. Человек в общевойсковом защитном костюме сделал несколько выстрелов из ружья в криминального авторитета Арсена «Красноярского».

По имеющимся данным, киллер начал стрелять еще с приличного расстояния. После этого он приблизился к жертве и добил ее. По этому факту возбуждено уголовное дело, на месте ЧП работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что руководитель банды киллеров из Петербурга признался еще в одном убийстве. Глава ОПГ «Зариповские» рассказал о том, как задушил представителя еще одной криминальной группировки. Вслед за этим он расчленил тело убитого и закопал его.