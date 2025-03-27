Руководитель российской банды киллеров из Петербурга признался еще в одном убийстве

Сергей Зарипов в 90-е годы возглавлял преступную группировку, названную по его фамилии. Вся банда уже получила заслуженные сроки наказания, но руководитель ОПГ уже в колонии признался еще в одном убийстве. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Зарипов за все совершенные им самим и его подельниками преступления получил пожизненный срок, который он отбывает в колони особого режима «Полярная сова». Внезапно он сознался еще в одном убийстве, которое совершил в 1996 году. Тогда к нему обратился некий Сергей Тяпкин, представитель другой ОПГ. Он приехал из Воркуты в попытке скрыться от следствия.

«Зарипов дождался его на трассе в районе города Кириши и задушил нейлоновым шнуром. После этого он расчленил труп и закопал останки в лесу», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что правоохранителям удалось разыскать киллеров, которые 16 лет назад ликвидировали руководителя банды «Ташкентские». Криминального авторитета и его охранника подкараулили на автотрассе и расстреляли из автоматов. Двое предполагаемых исполнителей были арестованы в Пскове, а третьего задержали в Санкт-Петербурге.