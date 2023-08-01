Чемпиона Европы 2007 года по баскетболу Никиту Шабалкина избили в Подмосковье. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС .

Уточняется, что инцидент произошел в деревне Голиково. Неизвестные напали на 36-летнего спортсмена и скрылись. Баскетболиста госпитализировали, добавил собеседник агентства.

По факту нападения проводится проверка. В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников, чтобы задержать их.

Шабалкин в разное время играл за ЦСКА, «Химки», казанский УНИКС, «Локомотив-Кубань» и московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предъявили обвинение мужчине, который до смерти избил своего знакомого.