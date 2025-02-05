Чемпиона РФ по легкой атлетике Толстихина задержали за кражи и грабежи

В Москве был задержан многократный чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин, находившийся в федеральном розыске на протяжении нескольких лет, сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно информации канала, 35-летнего атлета задержали в районе станции метро «Тимирязевская» после проверки его документов. Он приехал в столицу в мае прошлого года.

Как сообщает SHOT, в 2017 году Марк был осужден по нескольким уголовным статьям за правонарушения, включая грабеж и кражу в крупных размерах.

В последний раз Толстихина пытались задержать в 2019 году после того, как он украл айфон у москвички. Тогда атлету назначили принудительные работы, но он сумел скрыться и позже был объявлен в федеральный розыск.

Марк Толстихин является мастером спорта по легкой атлетике и родом из Смоленской области. Он не раз становился победителем российских соревнований и также участвовал в чемпионатах Европы и мира по кроссу и горному бегу.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух подозреваемых в стрельбе на западе Москвы.